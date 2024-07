Le Borussia Dortmund étrillé 4-0 par une D1 thaïlandaise en amical

Le genre de résultat qu’on a quand on simule le mode carrière jusqu’en 2034.

La fournée de matchs amicaux continue pour les différents clubs européens, et réserve son lot de surprises. À l’image de l’Olympique de Marseille, défait 2-0 par Nîmes pour la première de De Zerbi, le Borussia Dortmund n’a pas bien commencé sa préparation. En tournée en Thaïlande, les hommes de Nuri Şahin affrontaient le BG Pathum United, quatrième du dernier championnat, et se sont inclinés lourdement… 4-0. « Le résultat le plus honteux de l’histoire du club », selon le compte fan du club sur X.

Un résultat de pré-saison direz-vous? Il ne faut pas y prêter plus d’importance que cela? Et bien pas forcément. Sur le terrain, le finaliste de la dernière finale de Ligue des champions n’avait pas aligné la pire des équipes, loin de là. Plusieurs cadres étaient présents dès le coup d’envoi, comme Niklas Süle, Karim Adeyemi ou Julian Brandt. Une issue bien décevante, surtout que la veille, Nuri Şahin déclarait que le Borussia devait se battre pour jouer tous les titres…

🇹🇭 Borussia ist in Thailand bei BG Pathum United zu Gast und geht ab 15 Uhr (20 Uhr Ortszeit) mit dieser Elf ins Spiel!#BGPUBVB pic.twitter.com/pJaAxiLf2V — Borussia Dortmund (@BVB) July 21, 2024

