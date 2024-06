Un joueur parisien dans l’équipe type de la saison en Ligue des champions

Le PSG a gagné (une place dans l’équipe type de) la Ligue des champions.

Deux jours après la finale remportée par le Real Madrid, l’UEFA a dévoilé le onze type de l’édition 2023-2024. Quatre vainqueurs et quatre finalistes y figurent. En attaque, le Madrilène Vinícius Junior, par ailleurs désigné meilleur joueur de la saison, figure aux côtés de l’Anglais Harry Kane (Bayern Munich) et Phil Foden, pépite de Manchester City. Le Brésilien de 23 ans est accompagné dans l’équipe par Jude Bellingham, élu meilleur jeune, au milieu, et les deux défenseurs Antonio Rüdiger et Dani Carvajal.

Les deux autres défenseurs du onze type font partie des finalistes malheureux du Borussia Dortmund : le jeune Néerlandais Ian Maatsen et l’expérimenté allemand Mats Hummels, tous deux absents de l’Euro 2024. Leur coéquipier Gregor Kobel prend place dans les buts, et Marcel Sabitzer est le dernier Jaune et Noir du onze. Lui et Bellingham sont rejoints par le Portugais Vitinha, meilleur joueur du Paris Saint-Germain cette saison.

👕✨ Introducing the 2023/24 UEFA Champions League Team of the Season, as selected by UEFA's Technical Observer panel.#UCL || #UCLfinal pic.twitter.com/njYgChEOoc — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 3, 2024

Pero dónde está Kylian Mbappé ?

