Et les nommés pour le trophée du meilleur joueur de la saison de Premier League sont...

Apres les six nommés pour le trophée de meilleur jeune de Premier League, où l’on retrouve Michael Olise, c’est maintenant les six finalistes pour le titre de Joueur de la saison 2023-2024 de la PFA qui ont été révélés ce mardi. Parmi eux, trois joueurs de Manchester City : Erling Haaland, Phil Foden et Rodri.

L’attaquant norvégien, déjà sacré l’année dernière, espère doubler la mise après une saison où il aura inscrit 27 buts et raflé le trophée d’or de la Premier League. Foden, deux fois élu jeune joueur de l’année, a confirmé son potentiel avec 27 réalisations toutes compétitions confondues, tandis que Rodri s’est imposé comme un pilier incontournable du milieu de terrain des Citizens.

Du côté d’Arsenal, Martin Ødegaard a brillé avec ses huit buts et dix passes décisives et obtient sa deuxième nomination consécutive. Pour Chelsea, c’est Cole Palmer qui se démarque avec une double nomination, dans les catégories Joueur de l’année et Jeune joueur de l’année, après avoir été impliqué dans 33 buts pour les Blues. Enfin, Ollie Watkins d’Aston Villa, fort de ses 19 pions et 13 passes décisives, a mené son équipe à une historique quatrième place en championnat et a bien mérité sa nomination.

Le suspense prendra fin le 20 août, lors des PFA Awards à l’Opéra de Manchester, où le grand vainqueur sera couronné.

