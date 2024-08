Michael Olise nommé pour le trophée de meilleur jeune de Premier League

Michael Élysée.

Deux jours après avoir obtenu la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Paris 2024, le néo-Bavarois Michael Olise figure parmi les six joueurs nommés pour le prix PFA du meilleur jeune joueur de l’année en Premier League grâce à sa très bonne et dernière saison à Crystal Palace, avec qui il a inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives en 19 matchs en 2023-2024.

À ses côtés, trois internationaux anglais finalistes de l’Euro, Cole Palmer (Chelsea), déjà désigné meilleur jeune par la Premier League en mai, le tenant du titre Bukayo Saka (Arsenal) et Kobbie Mainoo (Manchester United) mais aussi un autre Mancunien en la personne d’Alejandro Garnacho et le Brésilien João Pedro, qui évolue du côté de Brighton. Ces joueurs ont été choisis par leurs confrères, représentés par la Professional Footballer’s Association, le syndicat des footballeurs professionnels outre-Manche et connaîtront leur sort le mardi 20 août à Manchester.

PFA Young Player of the Year. 🏆 The Top Six. Chosen by the players. ⬇️ #PFAawards pic.twitter.com/bU5tOTgKIy — Professional Footballers' Association (@PFA) August 12, 2024

Munich-Manchester aller-retour, ça se fait en une journée non ?

Le bon résultat de Nantes contre Crystal Palace