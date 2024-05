Cole Palmer élu meilleur jeune joueur de la saison en Premier League

Quasiment la seule erreur de Manchester City, cette saison.

Arrivé l’été dernier dans un Chelsea qui sortait d’une saison catastrophique, Cole Palmer a été l’un des rares blues à tirer son épingle du jeu. Le milieu offensif de 22 ans a explosé cette année, et a logiquement été récompensé du titre de meilleur jeune joueur de l’année, remis ce vendredi par la Premier League. Auteur de 22 buts et 10 passes décisives en championnat, l’ancien de Manchester City est l’élément moteur de Chelsea dans cette dernière ligne droite, que les Londoniens sont en train de dévorer (quatre victoires consécutives). En grande partie grâce à lui, le club pourrait retrouver l’Europe, s’il ne perd pas contre Bournemouth ce dimanche lors de l’ultime journée de la saison.

📣 Introducing your @Hublot Young Player of the Season…

🔵 Cole Palmer 🔵#PLAwards | @ChelseaFC pic.twitter.com/fd8vBgMZaa

— Premier League (@premierleague) May 17, 2024