Hakim Ziyech ne remettra plus les pieds à Chelsea

La tortueuse histoire de Ziyech continuera de s’écrire au bord du Bosphore.

Récent champion de Turquie avec Galatasaray, Hakim Ziyech fera partie de l’équipe qui remettra son titre en jeu la saison prochaine. Le Marocain appartenait toujours officiellement à Chelsea, jusqu’à ce vendredi soir, le club londonien ayant annoncé dans un communiqué que sa cession vers le club stambouliote était désormais permanente. Il faut dire que l’histoire entre le milieu offensif et les Blues a souvent été tumultueuse, entre blessures et statut souvent remis en question. Grâce à plusieurs clauses, Galatasaray n’a pas eu à débourser le moindre centime pour lever l’option d’achat prévue dans le contrat du joueur, qui sort d’une saison à huit buts et quatre passes décisives en 23 matchs, et qui s’est donc engagé pour une saison, plus une en option.

Hakim Ziyech has completed a permanent transfer to Galatasaray. Wishing you all the best, Hakim! pic.twitter.com/5X3YlUUVEa — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 28, 2024

L’occasion de retenter la même présentation en fanfare que l’an passé ?

Hakim Ziyech en partance pour la Turquie