La purge continue à Chelsea.

Après avoir enregistré les départs de Christian Pulisic, César Azpilicueta, Mason Mount, N’Golo Kanté, Kalidou Koulibaly ou encore Édouard Mendy, les Blues pourraient voir un nouvel élément, en l’occurrence Hakim Ziyech, quitter le club. Selon l’insider Fabrizio Romano et RMC Sport, le joueur marocain pourrait rejoindre très rapidement la Turquie et le club de Galatasaray puisqu’un accord aurait été trouvé.

