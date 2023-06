Edouard Mendy s’engage officiellement avec Al-Ahli

Il n’aura plus jamais besoin du chômage.

Comme pressenti, Edouard Mendy rejoint plusieurs de ses anciens coéquipiers de Chelsea au sein de la Saudi Pro League, qui n’en finit plus d’attirer des joueurs de renom. L’ancien gardien de Rennes s’est ainsi engagé jusqu’en 2026 avec le club basé à Djeddah, sans que le montant du transfert n’ait filtré. En trois saisons dans la capitale anglaise, le champion d’Afrique 2022 aura notamment remporté la Ligue des champions en 2021 et s’est imposé comme l’un des meilleurs gardiens de la planète, un titre remporté aux trophées The Best en janvier 2022.

Désormais âgé de 31 ans, Mendy tentera de retrouver de sa superbe chez le promu, après une saison plus difficile qui l’a vu perdre sa place chez les Blues au profit de Kepa Arrizabalaga. Dans le Golfe, il retrouvera un autre visage bien connu en Ligue 1, en la personne de Ryad Boudebouz.

Tellement mieux que Cristiano Ronaldo ou Karim Benzema.

Drame à Nanterre : bavure policière, bravoure citoyenne