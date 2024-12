Al Hilal se passe de Kalidou Koulibaly pour faire une place à Neymar

Le chemin escarpé du roi.

Arrivé à l’été 2023 pour une bouchée de pain (soit 90 millions d’euros pour nos amis saoudiens) à Al Hilal, Neymar n’a jamais pu briller sur les gazons du championnat du désert. Depuis qu’il y a posé ses valises, le nombre de matchs disputés se compte avec deux mains : sept apparitions, dont deux express au croisement des mois d’octobre et de novembre cette année, avant une rechute il y a un petit mois. Au point que le bruit d’une rupture de contrat commençait à courir.

Koulibaly sacrifié pour faire une place à Neymar

Son agent de père, maîtrisant apparemment le sophisme tels les plus grands penseurs de la Grèce antique, semble avoir convaincu la présidence du club saoudien, avec notamment la déclaration suivante rapportée par Sport : « Il revient toujours meilleur qu’il ne l’était avant chaque pépin physique. Et ce ne sera pas différent cette fois-ci. » Il a sûrement projeté une compil’ de son fils de la saison 2015-2016 en promettant un pareil come-back aux dirigeants, puisque ceux-ci l’ont ajouté à la liste des inscrits pour le championnat à la mi-saison, indique Marca, et donc comme postulant à la Coupe du monde des clubs.

Un simple ajout ? Pas vraiment, puisque le média espagnol raconte que le club d’Al Hilal a choisi de sacrifier Kalidou Koulibaly pour pouvoir inscrire Neymar. L’ancien défenseur du Napoli (qui n’était pas observé par Didier Deschamps pour une sélection) a pourtant disputé la quasi-totalité des rencontres depuis son arrivée, en même temps que le Ney, contribuant au titre de champion de Saudi Pro League et de meilleure défense du championnat.

Heureusement qu’il reste Hassan Tambakti pour tenir la baraque derrière.

