L’Arabie saoudite s’impatiente de revoir Neymar sur un terrain

Il y a un Mondial 2034 à préparer !

La dernière apparition de Neymar sur un terrain de football remonte à près d’un an, et on n’est toujours pas près de voir le génie brésilien fouler à nouveau une pelouse. Le 18 octobre 2023, lors d’un match entre l’Uruguay et le Brésil à Montévidéo, l’ancien du PSG était évacué sur civière et en pleurs, après de longues minutes à crier au sol. La sentence est terrible : déchirure des ligaments du genou gauche. Une blessure de plus dans la carrière de l’ancien Barcelonais, pas verni par les pépins physiques.

Al-Hilal perd patience

Mais que l’on se rassure, à 32 ans, il n’en a pas encore terminé avec le football. L’actuel joueur d’Al-Hilal en Arabie saoudite devrait rechausser les crampons en 2025… au moins. C’est son entraîneur, Jorge Jesus, qui a annoncé la nouvelle en conférence de presse. « Neymar est un joueur important pour Al-Hilal et pour la ligue saoudienne en général. Je ne peux cependant pas préciser de date pour son retour, nous analyserons la situation en janvier. »

Acheté 90 millions d’euros à l’été 2023, il a tout de même pu regoûter au ballon en participant à quelques entraînements avec le club, champion la saison passée. Mais l’attente se fait longue pour le club actuellement leader de Saudi Pro League. Selon Marca, les dirigeants en auraient « un peu marre du Brésilien », d’après les dires d’une personne proche du club. Son manque d’implication dans sa phase de rééducation est un des reproches qui lui ont été faits.

Eux aussi ils en Neymar.

