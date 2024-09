Mondial 2034 : L’Arabie saoudite a un soutien de poids (et peu surprenant)

Certainement contre un sacré cheikh.

Blessée au genou et absent des terrains depuis octobre 2023, la star brésilienne n’en reste pas pour autant les bras croisés. Ce mardi, Neymar a affiché son soutien à la candidature de l’Arabie saoudite dans l’optique du Mondial 2024, à travers une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par son club d’Al-Hilal. À l’heure actuelle, le nouvel eldorado est le grandissime favori pour être désigné hôte – et seul pays à avoir postulé. Sauf changement, la réponse de la FIFA sera donnée en fin d’année.

« Les gens du monde entier auront l’occasion d’en apprendre plus sur la culture saoudienne, sur le pays, donc ce sera une belle expérience d’être ici avec tout le monde, a-t-il clamé, sourire en coin, à l’occasion de la fête nationale saoudienne. Je suis très heureux pour le pays. Je pense que le pays mérite cette reconnaissance, cette opportunité d’accueillir une Coupe du monde. »

Neymar on the 2034 World Cup: "People from all over the world will have a chance to learn more about Saudi culture, about the country, so it will be a great experience to be here with everyone"#Saudi2034bid 🇸🇦#GrowingTogether 💚

pic.twitter.com/kEoahPozNA

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) September 23, 2024