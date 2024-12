Philipp Lahm dénonce l'attribution de la Coupe du Monde à l'Arabie Saoudite

Seconde Lahm.

Philipp Lahm n’a jamais été du genre à fuir les duels, et ça ne risque pas de changer en dehors des terrains. L’ancien capitaine de la Nationalmannschaft a joliment taclé la FIFA, pour l’attribution de la Coupe du Monde 2034 à l’Arabie saoudite. Entre violations des droits humains et procédés de vote douteux, Lahm joue les artilleurs.

Un processus non démocratique au profit d’un pays non démocratique

« Il est important que les grands événements se déroulent dans des pays démocratiques », a déclaré le champion du monde 2014 et directeur de l’Euro 2024 en Allemagne, dans des propos accordés à la radio bavaroise BR. Celui qui avait déjà vivement critiqué l’organisation de la Coupe du monde au Qatar enchaîne en ciblant le processus qui a permis d’offrir les Mondiaux 2030 (Espagne, Portugal, Maroc) et 2034 (Arabie saoudite) dans la même enveloppe. « La manière dont cela a été attribué, c’est qu’on a désigné deux Coupes du Monde en même temps, lors d’un seul vote. On ne pouvait pas voter séparément pour 2030 et 2034, il fallait simplement dire oui ou non aux deux », explique-t-il avant de terminer part : « Ce sont des principes fondamentaux qui me font dire : quelque chose ne va pas dans ce processus d’attribution ».

Et comment !

