Les stades complètement fous de l'Arabie Saoudite pour la Coupe du monde 2034

La direction artistique de Fortnite.

L’Arabie saoudite sera l’hôte de la Coupe du monde 2034. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Riyad ne compte pas faire les choses à moitié. Dans un communiqué tapageur, le royaume promet « la plus grande Coupe du monde de l’histoire » et « un spectacle grandiose et inédit ». Traduction : des chantiers pharaonique, un budget illimité et une ambition démesurée. Ça tombe bien, c’est leur marque de fabrique.

🏆🇸🇦 Así presentó hoy ARABIA SAUDITA los ESTADIOS que serán SEDE del Mundial 2034. pic.twitter.com/Ri3k6TW0Ae — Sudanalytics (@sudanalytics_) December 11, 2024

15 stades, dont 11 sortis du désert

Pour accueillir son Mondial, l’Arabie saoudite prévoit pas moins de 15 stades, dont 11 flambant neufs pour accueillir les 48 équipes de cette Coupe du monde. Tout est fait pour pour éclipser tout ce qu’on a vu jusqu’ici. Selon Le Figaro, parmi les « bijoux » annoncés, le Salman International Stadium, 92 000 places, qui trônera au cœur de la capitale Riyad style volcan grondant de Mario Kart (en bas à gauche). Mais la vraie star du casting sera sans doute le Neom Stadium, perché à 350 mètres au-dessus du sol dans la fameuse ville futuriste The Line. Imaginez un terrain suspendu entre deux gratte-ciel, digne de la saison de trop de Galactik Football, pour 46 000 places (le stade bleu en bas à droit). Oui, c’est sérieux.

Pour terminer ce carrousel de cartes de Clash Royale, En haut à gauche le stade New Murabba Stadium avec 46 000 places, inspiré des écorces des acacias locaux. Puis, en haut à droite, cette structure pleines de pixels est celle du stade Prince Mohammed bin Salman Stadium (46 979 places) située à Qiddiya, au sud-ouest de Riyad.

On vous laisse avec la vidéo de présentation du reste des stades, moins flashy mais tout aussi gigantesque qui promet une exploitation tout aussi importante des travailleurs.

Sinon, quelqu’un pour expliquer à la FIFA qu’ils se sont fait avoir par l’IA ?

Lyon, au carrefour de ses ambitions