PSG : La théorie de la relativisation

« J’espère que le match le plus important ne sera pas celui-ci, mais plus tard, à un autre niveau et pour jouer un titre. » Luis Enrique dédramatise. Malgré ses sept petits points pris en six matchs de Ligue des champions, six buts marqués, six buts encaissés, son PSG affronte Manchester City confiant. Tous ses joueurs sont prêts et disponibles, l’effectif est concerné, Paris produit du jeu. Il se crée tout plein d’xG. « Je crois que lors de nos trois matchs à domicile, nous avons été infiniment supérieurs à nos adversaires », racontait Luis Enrique après la défaite contre l’Atlético de Madrid (1-2). Les points viendront, c’est sûr. Le temps donnera raison au projet de Luis Enrique. Si ce n’est pas ce soir, ce sera contre Stuttgart la semaine prochaine, ou plus tard.

En somme, et on le sait, le football, ça se joue à rien. Le résultat de ce PSG-Manchester City peut faire basculer le vainqueur du bon côté de l’histoire, le perdant du mauvais, mais il ne sera en rien irrévocable pour l’un comme pour l’autre. Le juge de paix : la qualité du jeu proposée, si on en croit Luis Enrique, mais aussi Pep Guardiola. L’ancien adversaire, rival et coéquipier l’a dit lui aussi, après une victoire à Tottenham : « Vous savez pourquoi je suis un génie aujourd’hui ? Parce que Riyad Mahrez a fait passer un ballon entre deux hanches et marqué un but. Il y a des leçons qui sont tirées à partir de gestes anecdotiques. On aurait pu faire match nul ou perdre, ça aurait été pareil. » Bref, quel que soit le résultat contre City : c’est à la fin du bal que l’on fera les comptes.

La manière et l’esprit

En Ligue des champions, si Paris ne gagne pas, rien ne paraît jamais inéluctable. Il perd contre l’Atlético, mais produit du jeu. Il ne gagne pas contre le PSV, mais manque de réalisme. Il est 26e du classement, mais a encore toutes ses chances de finir dans les 24. La défaite de Benfica contre le Barça a déjà fait sauter le spectre d’un scénario catastrophe en cas de naufrage contre City. Pas d’inquiétude, le PSG a donc toutes les cartes en mains pour passer les poules, comme à chaque fois depuis 20 ans, et on sait désormais que tout se jouera à Stuttgart la semaine prochaine. Tant pis pour le duel à mort promis depuis un gros mois.

Marcher au bord d’un précipice, les Rouge et Bleu l’ont fait la saison dernière. Dans un format différent certes, mais ils étaient bien à deux matchs de l’élimination dès les poules. Deux nuls face à Newcastle et Dortmund avaient finalement suffi pour passer le cut. Alors, le PSG doit-il absolument gagner ce mercredi ? Non. « La seule obligation, pour un joueur et un entraîneur, est de donner 100 %, de s’améliorer, de travailler sur tous les aspects du foot, a-t-il expliqué en conférence de presse. Personne ne peut tout gagner. Il faut savoir gérer la défaite, les moments difficiles, gérer tout cela de manière aussi normale que possible. » Une manière d’éviter de parler du fait que Paris n’a connu qu’une victoire en six matchs face à Manchester City.

Et la lumière sera ?

« Le PSG aurait dû gagner deux matchs de plus, contre le PSV Eindhoven et l’Atlético de Madrid. On devrait avoir cinq points de plus ce matin, comptabilise l’Espagnol. Il faut accepter qu’on n’ait pas eu le niveau d’efficacité qu’il fallait. Mais je vais transformer ce constat en positif : je pense, comme l’an passé dans ce que vous appeliez le groupe de la mort, qu’on va s’en sortir après avoir dû lutter jusqu’au bout pour nous qualifier. Ce que je vois dans mon équipe me donne un grand optimisme, une grande confiance. » Oui, ça va tourner. Tout se joue face au but, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos finiront pas avoir de la réussite, ce mercredi soir ou la semaine prochaine.

Sauf qu’à force de relativiser, on en oublie le terrain. Le bilan de Luis Enrique en Ligue des champions est celui du pire coach du PSG version qatarie. À domicile, il a perdu trois de ses cinq derniers matchs de C1. Mais qu’importe, son siège est moins éjectable que celui de Thomas Tuchel ou Mauricio Pochettino. Le club a changé, il est dans une nouvelle phase. C’est relatif. C’est du ressenti. C’est du doigt mouillé. Avant le match contre l’Atlético, Luis Enrique le disait aussi : « Notre obligation, ce que je cherche en tant qu’entraîneur, c’est d’avoir les mêmes statistiques que contre le PSV et Gérone. » Avec des buts. Finalement, cette théorie de la relativisation ressemble vachement à de la méthode Coué.

