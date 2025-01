Pas touche à Pierre Sage !

Alors que Lyon a l’opportunité de faire un pas de plus vers les huitièmes de finale de la Ligue Europa ce jeudi soir sur la pelouse de Fenerbahçe, son entraîneur joue peut-être son avenir sur le banc. Pourtant, se séparer de Pierre Sage à ce moment de la saison et alors que le club est encore à la lutte pour le podium en Ligue 1 ressemblerait à une belle bourde.

« Il restera aussi longtemps qu’il gagnera, c’est le sport. » La phrase est signée John Textor, le 13 janvier dernier lors de son interview fleuve accordée à RMC. Depuis, l’OL a piteusement été éliminé par Bourgoin-Jallieu en seizièmes de finale de la Coupe de France, avant de rester muet contre Toulouse en Ligue 1, des prestations dans la continuité d’un début d’année loin d’être idyllique. Suffisant pour voir apparaître les premières rumeurs d’un départ de Pierre Sage, qui ne serait plus en odeur de sainteté dans l’esprit de la direction. Après l’avoir d’abord sollicité pour reprendre les rênes de Botafogo, Textor aurait ainsi sondé Paulo Fonseca, tout juste limogé par l’AC Milan, pour le projet rhodanien. Un move qui a de quoi interroger.

Certes, les Gones ne l’ont emporté qu’une seule fois depuis le Nouvel An, et encore, vaincre Montpellier aux forceps n’a rien de glorieux ces derniers mois. Mais pointer du doigt l’entraîneur n’est bien souvent qu’une solution de facilité dans ce genre de contexte. Encore plus quand ce dernier est à l’origine d’un redressement spectaculaire du club, à la dérive il y a à peine un an, avec à la clé une deuxième partie de saison de haute volée. « C’était une décision controversée, rappelait encore Textor à propos de sa nomination, en novembre 2023. Je pense que les joueurs ont besoin d’un plan qu’ils peuvent comprendre, de pouvoir parler et communiquer. Se mettre sur la touche, ça demande du courage, et réussir à faire passer le même message à des pros qu’à des jeunes joueurs aussi. Et j’ai eu le sentiment que Pierre avait ce courage. » L’homme de l’académie rhodanienne devenait alors le troisième technicien de la saison après Laurent Blanc et Fabio Grosso. Une valse des entraîneurs qui aurait pu coûter cher, si justement le récent décoré de la médaille de sa ville de Belley n’avait pas sauvé la baraque.

C’est ça, votre projet ?

Une dynamique enclenchée dès le premier match de février, avec une victoire contre Marseille. Simple coïncidence de voir cet OL à cheval entre un club de foot et une braderie géante se remettre à performer une fois le mercato terminé et les joueurs entièrement focalisés sur le projet ? Deux victoires en huit journées de championnat réparties sur les trois dernières périodes de mercato : appelez cela comme vous voulez, mais ce n’est pas le hasard qui a décidé de construire un effectif aussi peu équilibré, empilant les joueurs au profil similaire sur le simple critère de leur potentielle valeur marchande future plutôt qu’au service d’un projet de jeu. À force de clamer haut et fort vouloir un entraîneur qui pense également comme un banquier, Textor a fini par dénaturer son équipe. Une situation qui ne saurait être résolue par un changement de pilote. Surtout quand ce dernier a fait toutes ses gammes au club et été prolongé jusqu’en 2026 au sortir de son premier exercice validé haut la main. L’ancien patron, Jean-Michel Aulas, voit même en ce Sage un petit air de Gérard Houllier, une institution dans ce coin de France…

Alors, pourquoi chercher à le fragiliser ? Et pourquoi juste avant un déplacement à Fenerbahçe, dans une Ligue Europa où l’OL, plutôt à la fête depuis le début de la saison, pourrait profiter de cette visite stambouliote pour se rapprocher des huitièmes de finale ? D’autant que malgré une période plus difficile, la saison lyonnaise est loin d’être mauvaise, entre un podium encore largement à portée de tir (trois points séparent les Gones de Lille, 3e) et ce parcours européen de très bonne facture. « Nous avons besoin que les joueurs se concentrent sur le plan de jeu, et sa personnalité était la bonne à ce moment. Il continue d’être la bonne personne actuellement. Jusqu’à présent, tout va bien », concluait pourtant Textor voilà dix jours. Et puis au pire, Sage pourra toujours demander conseil auprès de José Mourinho quant à la suite à donner à sa carrière et comment durer sur un banc.

