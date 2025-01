Jean-Michel Aulas rend hommage à Pierre Sage

L’entraîneur qu’il aurait rêvé d’avoir.

Dans une longue interview accordée au média Carré, Jean-Michel Aulas a rendu hommage à Pierre Sage. L’ex-président de l’Olympique lyonnais se dit « être un fan absolu » du coach passé par la formation lyonnaise. Pierre Sage a remplacé Fabio Grosso en novembre 2023. Initialement en intérim, l’entraîneur français, aidé par un mercato d’hiver exubérant, a été prolongé à l’issue d’une saison où il a qualifié l’OL en Ligue Europa après l’avoir repris lanterne rouge du championnat. Aulas félicite la « grande intuition positive de John (Textor) » pour avoir fait confiance au technicien français.

Il y a du Houllier dans ce Sage

JMA ne s’arrête pas là et compare même, dans une certaine mesure, Pierre Sage au plus grand entraîneur qu’il ait jamais eu selon ses propres mots, Gérard Houllier : « Ça surprendra les gens, mais je trouve qu’il y a dans ses paroles du Gérard Houllier, et pour moi, Gérard Houllier est le plus grand des entraîneurs que j’ai jamais eus. C’est-à-dire qu’on parle simple, humain, et tactiquement, on explique les choses. » Enfin, Aulas encense non seulement les qualités collectives de l’OL, mais également l’intensité dans le jeu instauré par Monsieur Sage.

Et si le vice-président de la FFF qu’il est poussait pour sa candidature pour l’après-Deschamps ?

