Jeremie Frimpong s’excuse auprès d’une grand-mère

Les Fleurs du Mal.

Lors de la célébration du but de Piero Hincapié pour Leverkusen contre l’Atlético de Madrid ce mardi, Jeremie Frimpong a donné un coup de pied dans un bouquet de fleurs. Cela lui a valu les foudres des supporters colchoneros. Alors, avant tout, pourquoi un bouquet de fleurs était-il posé près du poteau de corner ?

Une tradition de près de 30 ans

C’est en réalité une tradition ancienne de 29 ans, entretenue par le club de la capitale espagnole et l’une de ses fans emblématiques, Margarita Luengo. Selon la FIFA, Margarita avait confectionné le 27 juin 1996 quatre bouquets de fleurs, en prédisant que son équipe marquerait quatre buts. Elle a lancé un bouquet sur le terrain, et sa prophétie s’est réalisée : l’Atlético de Madrid a battu l’Athletic Club 4 à 1. Depuis cette date-là, pas un match à domicile n’a lieu sans que Margarita ne dépose un bouquet près du poteau de corner.

Frimpong fait son mea culpa

Ainsi, lorsque Frimpong a tiré dans le bouquet, c’est un symbole du club qu’il a vandalisé. José María Giménez est venu confronter le joueur instantanément, et l’ensemble du stade s’est insurgé face à ce manque de respect. Le Néerlandais s’est excusé auprès du club et de Margarita ce mercredi après-midi sur son compte X, en expliquant qu’il ne connaissait pas la tradition : « Après le match d’hier, j’ai appris la tradition du bouquet de fleurs au Metropolitano. Je ne le savais pas et au moment du but, je me suis laissé emporter par l’excitation et j’ai commis une erreur. Pardon au public de l’Atlético et tout particulièrement à Margarita. »

Fijaos en el número 30 Frimpong. Que necesidad tenia de meterle una patada al ramo de flores? Si ves un ramo ahí aunque no conozcas la historia tendrá algo de recuerdo,animal pic.twitter.com/7oUYzzdOpf — rubén (@rubennatm) January 22, 2025

