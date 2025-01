Yaya Touré et Michael Essien décrochent leurs licences d’entraîneur

Les milieux de rêve.

Yaya Touré et Michael Essien ont décroché leurs licences UEFA Pro, le Graal pour entraîner au plus haut niveau. L’ancien taulier de Manchester City, et l’infatigable soldat de Chelsea se préparent à prendre les commandes, cette fois, depuis les bancs.

Adjoints, mais pas pour longtemps

Depuis qu’ils ont rangé les crampons en 2020, Yaya Touré et Michael Essien tracent leur route pour briller sur le banc. Touré a notamment fait une pige comme assistant au Standard de Liège, où il a bossé sous les ordres de Hervé Renard, avant de poser ses valises en Arabie saoudite en novembre 2023 pour épauler la sélection nationale. Essien, lui, a choisi le froid danois et s’éclate depuis quatre ans comme adjoint au FC Nordsjælland, où il a appris auprès de trois entraîneurs différents. Avec leurs licences UEFA Pro en poche, les deux anciens patrons du milieu de terrain sont désormais taillés pour gérer leurs propres équipes. Il ne manque plus qu’un projet à leur hauteur.

Aussi solides que Makélélé ballon au pied, on espère qu’ils feront mieux que lui sur un banc.

2024 : l’année de l’indécence