Yaya Touré veut entraîner en Premier League

L’air britannique lui manque.

Yaya Touré a déclaré son envie d’entraîner en Premier League au micro de Sky Sports: « Si je suis honnête, j’espère revenir en Premier League. Je pense qu’un jour, je serai assez bon pour être un entraîneur de Premier League, mais après, cela ne dépend pas de moi. » Lui qui est depuis le mois dernier assistant de Roberto Mancini pour la sélection saoudienne voit plus loin avant de préparer la Coupe d’Asie avec les Faucons le mois prochain.

🗣️ "I think I'll be good enough one day"

Former Man City midfielder and current Saudi Arabia assistant coach Yaya Toure hopes to manage in the Premier League in the future 🇨🇮 pic.twitter.com/GFmPiTMP6z

— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 21, 2023