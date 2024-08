Lionel Messi va jouer la Coupe d'Asie U17 !

En route vers un neuvième Ballon d’or.

Non, vous ne rêvez pas. Lionel Messi Al Fachri, jeune indonésien de 16 ans, a été sélectionné par l’équipe U17 d’Indonésie pour participer à la Coupe d’Asie en octobre prochain. L’influence des grands noms du sport roi ne faiblit jamais et certains parents s’en inspirent au moment de la naissance d’un enfant. Retour en 2008 : Messi est encore au début de sa carrière, avec sa dégaine de jeune adolescent aux cheveux longs, et affole déjà les défenses adverses.

C’est en mai de cette année que le jeune Al Fachri débarque dans ce drôle de monde, à Jakarta, à plus de 11 000 kilomètres de la capitale catalane. Sa mère, ancienne footballeuse professionnelle en Indonésie, souhaite rendre hommage à l’Argentin en lui donnant son nom. « C’est une jeune joueur avec beaucoup de qualités, et son nom le met forcément sous le feu des projecteurs, témoigne son entraîneur. On espère qu’il pourra gérer cette pression et continuer à se développer. »

Rayane Messi, c’est plus fort, désolé.

