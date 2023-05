Deux bagarres et quatre exclusions lors de la finale des Jeux de l’Asie du Sud-est

Défendre le maillot, coûte que coûte.

La fédération thaïlandaise de football a présenté ses excuses et a promis des « punitions sévères » après les deux bagarres qui ont perturbé la finale U23 des Jeux de l’Asie du Sud-est, qui se déroulaient au Cambodge. La rencontre opposait les U23 ans thaïlandais et indonésiens. Après prolongation, l’Indonésie l’a emporté 5 à 2, face à la Thaïlande. Les Thaïlandais ont fini le match à 8, tandis que l’Indonésie a été réduite à 10, après quatre cartons rouges distribués pendant le match.

Absolute chaos!

The ⚽️ men's football final at the 32nd Southeast Asian Games might be remembered for all the wrong reasons – but it was 🇮🇩 Indonesia who ultimately prevailed over 🇹🇭 Thailand to win the 🥇 gold medal! #SEAGames32 pic.twitter.com/dEvWp265p3

— ESPN Asia (@ESPNAsia) May 16, 2023