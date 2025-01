Patrick Kluivert bientôt de retour dans le costume de sélectionneur ?

On n’attendait plus du tout Patrick.

Patrick Kluivert poursuit son tour du monde des bancs. Après une expérience en tant qu’adjoint à la tête des Pays-Bas, un passage au Cameroun avec Clarence Seedorf et des rôles à la tête de Curaçao et d’Adana Demirspor, l’ancien attaquant des Oranje s’apprête à devenir le nouveau sélectionneur de l’Indonésie – et responsable des U23 – selon des sources proches de la Fédération indonésienne de football et le Telegraaf. Un contrat jusqu’à l’été 2026, avec une option pour deux années supplémentaires, attendrait le Néerlandais, qui succédera officiellement à Shin Tae-yong.

La Coupe du monde 2026 dans le viseur

Selon le Telegraaf, l’objectif est clair : emmener l’Indonésie à la Coupe du monde 2026, malgré la concurrence féroce dans un groupe C asiatique relevé, où figurent notamment le Japon, l’Australie et l’Arabie saoudite. Troisièmes, les Garuda n’ont pour l’instant qu’un point de retard sur la deuxième place qualificative directe.

Son arrivée est aussi due aux liens croissants entre l’Indonésie et les Pays-Bas, avec de nombreux joueurs néerlando-indonésiens ayant récemment opté pour la sélection indonésienne.

Jakarta calling.

