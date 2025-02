John Textor a déjà ciblé un nouvel entraîneur

TUTUTUTU TULUTUTU : ça bouge dans le groupe Eagle !

John Textor aime-t-il le changement ou le provoque-t-il ? La question est presque philosophique et mérite d’être posée aux lycéens supporters de l’OL, même s’ils risquent d’être de moins en moins nombreux au fil des ans. Qu’ils se rassurent, Paulo Fonseca, qui vient à peine de remplacer Pierre Sage sur le banc lyonnais, ne devrait pas bouger de sitôt. C’est du côté de Botafogo, autre club appartement au groupe Eagle Football, qu’un entraîneur est attendu d’un jour à l’autre.

Les deux parties se sont déjà rencontrées

Après avoir réalisé le doublé championnat-Copa Libertadores, Artur Jorge, peut-être lessivé par le management de l’homme d’affaires américain, s’en est allé, laissant O Glorioso au sommet. Son successeur aura donc du pain sur la planche pour faire aussi bien. Après avoir espéré envoyer Fonseca au Brésil, Textor aurait ciblé un autre grand nom du football européen : Roberto Mancini.

Selon le média brésilien Globo, l’ancien entraîneur de Manchester City et de l’Inter Milan, récemment passé sur les bancs de l’Italie et de l’Arabie saoudite, serait le principal favori pour entraîner Botafogo et aurait même déjà rencontré John Textor. Aucune offre n’a toutefois été formulée et on n’est jamais à l’abri d’un retournement de situation avec le multipropriétaire.

Le maître des chaises musicales.

