En direct : France - Allemagne

France U17 1-2 Allemagne U17

Buts: Bouabré (53e) pour la France / Brunner SP (29e) et Darvich (51e) pour l’Allemagne.

59e : Nouvelle faute allemande, la France va pouvoir amener ses grands gabarits dans la surface adverse.

58e : Nhoa Sangui cherche un coup franc, mais ce sera un six mètres allemand.

56e : L’Allemagne s’en sort, mais cette finale est autrement plus folle désormais.

55e : LA TÊTE DE TITI ! Heide sort la parade décisive ! Quelle occasion pour égaliser !

54e : Le but est bien accepté, et la France obtient même un corner pour continuer de mettre la pression.

53e : ET LE BUT DE LA FRANCE !!! SAIMON BOUABRE ! 2-1, la France réduit l’écart !

52e : Il ressemble trop à France-Argentine, ce match…

51e : OH LE BUT ALLEMAND EN CONTRE ! NOAH DARVICH ! Après un débordement de Paris Brunner, les Allemands enfoncent le clou grâce à leur capitaine… Que c’est dur ! 2-0 !

50e : La France a de bonnes intentions mais pas encore assez de précision, ill faut y croire.

48e : Carton jaune pour l’Allemagne, Paris Brunner a accroché le maillot d’Yvann Titi.

47e : Dans les intentions sur les premières secondes, c’est déjà largement plus enthousiasmant pour nos Français qui monopolisent le ballon…

46e : C’EST REPARTI ! ALLEZ LES BLEUS !

45e : Changement côté France ! Nhoa Sangui remplace Aymen Sadi, fautif sur le penalty concédé.

45e : MI-TEMPS ! La France est logiquement menée à la pause face à une Allemagne plus physique et conquérante. Allez les Bleus, il faut se dire les choses dans le vestiaire pour que l’état d’esprit soit complètement différent en deuxième période !

45e : C’est intense sur le côté droit entre Maximilian Hennig et Tidiam Gomis. Mais le défenseur allemand commet une faute tout en roublardise.

45e : La France tente d’égaliser dans ces dernières secondes, mais attention à ne pas subir un contre assassin.

45e : MEUPIYOUUUU ! Le défenseur nantais arrivait lancé comme un TGV ! Mais il manque le ballon de la tête pour quelques centimètres !

45e : Corner obtenu par Bouabré juste avant la pause ! Et si ?

45e : Bon, pas de péno cette fois-ci. Mais il faut se réveiller, c’est trop mou. Où es-tu, Kylian Mbappé ?

45e : Attendez, il va y avoir un autre penalty pour l’Allemagne, là ? Non, soyons sérieux…

45e : Il y aura huit minutes de tems additionnel ! Le temps de se faire un café, tiens.

44e : Je me demande combien de minutes additionnelles on va manger dans cette première période. À mon avis, au moins 6…

43e : C’est infernal ces gros plans, on ne comprend pas ce qu’il se passe !

42e : Le nouveau corner ne donne rien d’intéressant, l’Allemagne peut se dégager.

41e : HEIDE ! Le portier de la Nationalmannschaft U17 claque le corner de Bouneb pour écarter le danger !

40e : Saïmon Bouabré perce depuis le côté gauche, mais Brunner est là pour l’empêcher de frapper. Corner !

39e : Meupiyou est à terre. La France se fait manger dans les duels, c’est assez problématique.

38e : Nouveau coup franc pour l’Allemagne. Noah Darvich va le frapper…

37e : MOERSTEDT ! Sa frappe est captée d’une belle horizontale par Paul Argney ! Le deuxième but n’était pas loin…

35e : Bon, ça ressemble un peu trop à France-Argentine cette histoire…

33e : Six mètres pour la France. Mais quelle souffrance !

32e : Les Allemands ne lâchent pas le morceau et souhaitent inscrire un deuxième but, cette équipe n’est pas là pour plaisanter.

30e : Il va falloir se retrousser les manches chez les Français… Leurs adversaires semblent bien plus armés collectivement pour l’instant.

29e : BUUUUUUUUUUUUUUT POUR L’ALLEMAGNE ! PARIS BRUNNER ! Contre-pied parfait, l’Allemagne prend l’avantage ! 1-0 !

28e : PENALTY POUR L’ALLEMAGNE ! Paris Brunner prend le ballon…

27e : Que c’est long ! Mais la décision semble prise…

26e : Bilal Yalcinkaya est accroché par Aymen Sadi… Mais Yalcinkaya est hors-jeu au départ de l’action ! Péno ou pas ?

25e : Aïe aïe aïe… L’arbitre va revoir l’action !

24e : OH OH OH ! Attention au replacement défensif côté bleu… La VAR est en train de revisionner un possible penalty pour les Allemands.

23e : Cette finale s’enflamme, j’aime bien !

22e : VOILAAAAA ! SAIMON BOUABRE QUI POSE UN PREMIER TIR ! C’est cadré et c’est repoussé par Konstantin Heide !

21e : Il faut se réveiller côté français ! Sinon, la sanction va être inéluctable…

20e : BRUNNER ! Sa frappe s’envole au-dessus du but !

17e : Bouabré est de nouveau victime d’une faute, le capitaine adverse Noah Darvich n’y est pas allé de main morte.

16e : Bastien Meupiyou concède le corner devant Max Moerstedt. L’Allemagne reste dangereuse !

15e : L’Allemagne conserve le ballon, attention au danger.

13e : Yvann Titi est cherché au deuxième poteau, mais c’est renvoyé. Derrière, Brunner obtient une faute.

12e : Premier corner obtenu par la France. Bouneb va aller le frapper…

11e : Très bon travail de Mathis Lambourde, l’avant-centre parvient à se dégager du pressing, puis une faute est signalée sur Saïmon Bouabré.

10e : Troisième corner consécutif pour l’Allemagne… C’est compliqué de s’en sortir.

9e : Paul Argney ! Le portier du HAC tente d’écarter le danger du poing mais ça n’est pas assez autoritaire. Nouveau corner !

8e : Osawe obtient un nouveau corner. Le milieu de terrain du RB Leipzig fait mal dans ce début de partie…

7e : Il ne ressemblerait pas un peu à France-Argentine ce début de finale ? Attention les garçons, il faut muscler son jeu !

5e : Ismail Bouned est bousculé par Winners Osawe. La France subit les contacts dans ces premières minutes.

4e : OUUUUH LE PREMIER FRISSON ! BUT HORS-JEU POUR L’ALLEMAGNE ! Paris Brunner a fait trembler les filets, sans conséquence.

3e : C’est bien frappé, mais ça terminera en six mètres pour nos Bleuets.

2e : Premier corner pour l’Allemagne, Paul Argney replace sa défense.

1e : C’EST PARTI A SURAKARTA !

13h00 : La France va donner le coup d’envoi. Le compte à rebours a commencé…

12h58 : Quel moment d’histoire quand même. Ces petits de la génération 2006 vont peut-être changer de dimension.

12h56 : L’Allemagne n’a jamais remporté le Mondial U17 dans son histoire, la France une seule fois, c’était en 2001 avec Florent Sinama-Pongolle, Anthony Le Tallec ou Jérémy Berthod. Oui, ça ne nous rejeunit pas.

12h54 : C’est l’entrée des deux équipes dans le stade ! Place aux hymnes…

12h52 : On espère qu’ils seront vice-champions du monde à la fin de ce match, voici le onze de l’Allemagne !

Allemagne (4-2-3-1) : Heide – Da Silva Moreira, Jeltsch, Odogu, Hennig – Harchaoui, Osawe – Yalcinkaya, Darvich, Brunner – Moerstedt

12h50 : Et voici les onze titulaires choisis par Jean-Luc Vannucchi qui vont représenter la France pour cette grande finale !

France (4-3-3) : Argney – Titi, Meupiyou, Kayi Sanda, Sadi – Amougou, Bouneb, Sylla – Bouabré, Lambourde, Gomis.

12h45 : SALUT LES ARTISTES ! Vous voulez connaître les premières émotions fortes de la relève du football français ? Vous avez bien raison, et c’est pour cela que nous sommes aussi prêts à vous faire vivre ce moment d’histoire. Nous voici en Indonésie, à Surakarta, où nos petits Bleus ont rendez-vous avec l’Allemagne pour une revanche de la dernière finale du championnat d’Europe U17. Sauf que cette fois-ci, c’est carrément la finale du Mondial. À L’ABORDAGE !

