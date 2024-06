Bleus : quelles pistes pour retrouver l'efficacité devant le but ?

Un but contre son camp, un autre sur penalty et aucun marqué dans le jeu... Les Bleus sont en panne d'efficacité depuis le début de l'Euro, et cela ne peut pas être un accident quand ça arrive quatre fois de suite. Comment y remédier face à la Belgique, lundi ?

→ Nouveau système pour une nouvelle efficacité ?

En Allemagne, Didier Deschamps continue de chercher la bonne recette pour mettre en valeur ses meilleurs ingrédients offensifs. Face à la Belgique, le sélectionneur pourrait opter pour un troisième système en quatre matchs, selon les informations de L’Equipe : le fameux 4-4-2 losange. Un schéma idoine pour mettre ses joueurs à leurs meilleurs postes, notamment les attaquants, en panne d’efficacité depuis le début du tournoi. Ainsi, Antoine Griezmann pourrait se caler dans une position axiale derrière un duo Marcus Thuram-Kylian Mbappé. Le premier a particulièrement brillé à l’Inter en se retrouvant associé à Lautaro Martinez. La Dèche le sait sûrement, les trois cités sortent de saisons prolifiques avec leurs clubs respectifs (24 buts, 8 passes décisives pour Griezmann ; 15 buts, 14 passes décisives pour Thuram ; 44 buts, 10 passes décisives pour Mbappé). Tant pis pour Ousmane Dembélé, qui serait la principale victime de ce remaniement et qui n’est pas vraiment connu pour être clinique dans les derniers mètres.

→ La question du positionnement de Mbappé

Ce basculement pourrait régler la problématique créée par le positionnement de Kylian Mbappé depuis le début du tournoi. Si le capitaine des Bleus reste indispensable (les 7 dernières rencontres sans qu’il soit dans le onze n’ont accouché d’aucun succès), il n’a pas encore réussi à trouver sa place. Il a fallu que Thuram multiplie les efforts pour le collectif face à l’Autriche pour laisser Mbappé plus libre, ce qui ne l’a pas aidé à se retrouver dans la surface. Un souci encore plus flagrant contre la Pologne, l’ex-Parisien délaissant très souvent l’axe pour camper sur le côté gauche où était aligné Bradley Barcola. Cela n’a pas empêché l’homme masqué de cadrer à cinq reprises (pour un but sur penalty) et de profiter d’une bonne connexion avec le double B, sans que ça ne règle le problème d’efficacité des Français.

→ Des occasions créées, et après ?

C’est la même rengaine ces derniers jours lors des prises de parole des Bleus : pas d’inquiétude, on a des occasions, ça va finir par rentrer. Sauf que l’équipe de France n’a plus marqué dans le jeu depuis quatre matchs en comptant celui contre le Canada, le dernier but dans le jeu remontant à la 85e minute de la rencontre face au Luxembourg (par Mbappé). Une fois, ça peut être un accident, mais quatre… ? La bande à Didier Deschamps comble pourtant les amateurs de xG dans cet Euro (environ 5,88 en trois matchs, source Sofascore) et s’impose comme l’une des équipes à avoir tenté le plus de tirs durant la phase de poules (16 en moyenne par match). La qualité des frappes n’est en revanche pas au rendez-vous (4,7 cadrés par match) et les bonnes prestations des gardiens adverses ne doivent pas masquer ce manque de précision et d’agressivité dans la surface.

→ Les coups de pied arrêtés, une arme en panne

Un coup de pied arrêté bien tiré peut faire basculer un match dans le bon sens, les Bleus sont bien placés pour le savoir. En 2018, cela avait été une arme particulièrement efficace, que ce soit contre l’Uruguay en quarts, ou bien face à la Belgique ou la Croatie dans la dernière ligne droite. En Allemagne, pour l’instant, c’est la panne sèche (en dehors du penalty de Mbappé) en une soixantaine d’occasions (19 corners, par exemple). Griezmann a rarement trouvé les bonnes zones, Dembélé n’a pas vraiment fait mieux contre la Pologne. Deschamps avait beau se réfugier derrière les « six mecs de plus de 1,90 mètre en face » à Dortmund, ce n’est pas une bonne raison pour peiner à lever son ballon ou ne pas trouver des subterfuges pour se montrer dangereux dans ce domaine. « Si on n’a pas marqué, c’est que les receveurs n’ont pas été assez bons et ceux qui tirent aussi, expliquait William Saliba cette semaine. C’est clair qu’on doit être plus dangereux à ce niveau, notamment moi, je crois qu’on n’a quasiment pas touché un ballon, on doit mieux faire ! » Que la force de Sam Umtiti soit avec toi, William.

→ Suivre l’article 10.1 des lois du jeu de l’IFAB

Pour ceux qui ont la flemme de se pencher sur les lois du jeu de l’IFAB et qui préfèrent aller déposer un bulletin dans l’urne (ils ont raison), voilà ce que raconte le formidable et très clair article 10.1 : « Un but est marqué quand le ballon a entièrement franchi la ligne de but entre les poteaux et sous la barre transversale, sous réserve qu’aucune faute ou infraction aux Lois du Jeu n’ait été commise par l’équipe ayant marqué le but. Si le gardien de but envoie le ballon directement de la main dans le but de l’équipe adverse, un coup de pied de but est accordé à cette dernière. Si l’arbitre accorde un but avant que le ballon ait entièrement franchi la ligne de but, le match devra reprendre par une balle à terre. » Tout à fait limpide : face à la Belgique, il suffira donc aux Bleus de caler le ballon dans le cadre rectangulaire de 7,32 mètres de large sur 2,44 mètres de haut (la taille réglementaire), entre les poteaux dont la largeur est comprise entre 10 et 12 centimètres, en faisant en sorte de ne pas viser le monsieur avec des gants. Facile, non ?

