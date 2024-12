Mbappé se fait une place dans le onze de l’année de la FIFPro

2024 voit ses jours comptés avant de n’être plus qu’une date dont on se souviendra pour l’Euro magistral proposé par le Deschamps’ball et l’équipe de France. Trêve de sarcasme et passons aux déclarations officielles : la FIFPro a annoncé son équipe type annuelle, remplie de surprises (spoiler alert : pas tant que ça).

Manchester City et le Real Madrid dominent le monde

Le monde du foot a parlé : un peu plus de 20 000 joueurs (21 266 pour être précis, après vous allez vous plaindre en commentaires) ont voté pour le meilleur XI possible. Entre l’Euro remporté par l’Espagne, et la Ligue des champions par le Real Madrid, il était évident que le guerrier, Señor Carvajal, du haut de ses 32 ans, allait s’imposer comme le meilleur à son poste.

Il se retrouve aligné aux côtés de ses coéquipiers madrilènes Antonio Rüdiger, Toni Kroos, Jude Bellingham ou encore Vinícius Junior. Pep Guardiola, se prenant pour Steph Curry depuis quelques années, a développé une appétence pour les trois points, donc il n’est pas surprenant de retrouver Ederson, Kevin De Bruyne, Rodri et Erling Haaland en pointe. Seul Virgil van Dijk s’est retrouvé dans ce onze sans faire partie d’une des deux équipes dictatrices du football moderne…

Une petite place pour Mbappé

Si vous savez compter jusqu’à onze, vous aurez remarqué que le compte n’est pas bon. On vous a gardé le meilleur pour la fin, la cerise sur le gâteau, l’homme en forme de l’année, incomparable, inégalable à son poste… Lewandowski ? Gyökeres ? Lautaro ? Yamal ? Eh non, c’est bien Kylian Mbappé, passé du PSG au Real Madrid et qui dispose toujours d’une belle cote auprès de ses pairs.

Il faut dire que son penalty contre la Pologne était remarquable.

