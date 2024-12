Non, ce n’est pas un scandale que Mbappé soit élu joueur français de l’année

Que retenir de l’année 2024 du football français ? Brest qualifié en Ligue des champions, et rien d’autre. En effet, si l’on peut également y ajouter la demi-finale de Ligue des champions atteinte par le Paris Saint-Germain, l’accent international du club de la capitale nuance le côté réellement franchouillard de l’exploit. Il ne reste dès lors pas grand-chose, si ce n’est Kylian Mbappé. Ce samedi, France Football a ainsi remis à l’attaquant son trophée de meilleur joueur français de l’année 2024. Cette victoire peut surprendre, mais, en réalité, reste logique.

Paris : contexte difficile, bonnes performances

Les récompenses individuelles résultent souvent de bonnes statistiques. Et à ce jeu, Mbappé a fait sa part du travail tout au long de l’année. Durant la saison 2023-2024, celui qui portait encore les couleurs du Paris Saint-Germain facturait ainsi 52 buts en 62 rencontres, toutes équipes et compétitions confondues. Dans le détail, cela donne : 44 buts avec le PSG, 8 en équipe de France. Suffisant pour le voir glaner le prix Gerd Müller, récompensant le meilleur buteur de la saison écoulée, aux côtés de Harry Kane (52 réalisations également).

Des chiffres honorables, malgré une campagne sans saveur. Et pour cause. Dès le mois de juillet 2023, Paris et sa direction mettaient des bâtons dans les roues de celui qui leur annonçait son refus de prolonger et donc son envie de partir libre, pour le Real Madrid. D’abord mis au placard et privé de préparation estivale, Kylian Mbappé a ensuite vécu sous les choix de Luis Enrique. Un coup titulaire, l’autre remplaçant ou souvent remplacé, l’attaquant s’est évertué à rester performant et, malgré ce foutoir annoncé, à jouer un rôle prépondérant dans le parcours européen de son club : trois buts contre la Real Sociedad en huitièmes, doublé contre le Barça en quarts et des prestations globales plutôt abouties. « Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé ? » glissait-il frontalement à un confrère qui l’interrogeait sur ses velléités de départ vers Madrid.

Pas vraiment de concurrence pour Mbappé

Sil n’a donc pas été perturbé durant cette saison, Mbappé n’a pas été flamboyant pour autant. À l’image de l’Euro 2024. Diminué à la suite d’une grosse blessure au nez subie dès le match d’ouverture contre l’Autriche, le capitaine des Bleus a traversé le tournoi allemand dans l’anonymat, tout comme ses coéquipiers. C’est d’ailleurs là que le bât blesse. En remportant ce titre de meilleur joueur français de l’année, le Kyks illustre la période moyennasse que traverse le football hexagonal. Notamment ses individualités.

Pas vraiment étonnant donc de voir que 19 des 27 votants (ce prix du meilleur joueur est voté par les anciens vainqueurs) n’ont pas désigné l’actuel Merengue vainqueur. Parmi eux, Antoine Griezmann – qui a donné un point à Romain Del Castillo –, Karim Benzema – qui n’a même pas mis le Kyks dans le top 3 –, N’Golo Kanté et Mbappé lui-même. « Il faut être juste. William Saliba, lui aussi, aurait mérité ce trophée », a précisé ce dernier dans les colonnes de France Football. Saliba, justement, constitue l’unique autre satisfaction française de 2024. L’ingratitude réservée aux défenseurs centraux a malheureusement minimisé son rendement. Pour les autres ? Rien. Griezmann – baromètre tricolore – a quelque peu manqué de régularité, tandis que derrière, aucun joueur n’a vraiment émergé. Pour preuve, Didier Deschamps s’est efforcé de rappeler Kanté, 34 ans et parti en Arabie saoudite, pour redynamiser un peu le groupe français. Avec tous ces éléments mis bout à bout, difficile donc de ne pas comprendre l’élection de Kylian Mbappé comme meilleur joueur du pays, cette année. Le moins pire des pires.

