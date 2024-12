Neymar se livre sur son passage au PSG : « C’était le meilleur Neymar qu’ils ont eu »

Ton ex-toxique.

Pour sa première interview en France depuis son départ du PSG, Neymar a choisi les micros de RMC et l’émission de Marion Bartoli pour se livrer en exclusivité. Et le Brésilien n’a pas fait le voyage pour rien. « J’ai décidé de partir du PSG, car je n’étais tout simplement plus heureux là-bas, explique le joueur (blessé) d’Al-Hilal en Arabie saoudite. Le club et l’entraîneur ne voulaient plus m’utiliser. Ils m’en avaient déjà parlé, donc j’ai dû prendre une décision. »

Le Brésilien reconnaît pourtant que le PSG a vu le meilleur de lui-même sur le terrain : « Je suis d’accord que mes années sportives au PSG ont sûrement été les meilleures pour moi. Ça m’a beaucoup ennuyé, mais au niveau du football, au niveau sportif, c’était le meilleur Neymar qu’ils ont eu dans l’ensemble de ma carrière. Je suis donc content d’avoir pu proposer ça au football français, mais d’un côté, il y a aussi ce sentiment de tristesse… Car je n’ai pas fait de saison entière, seulement l’année 2020, quand nous avons atteint la finale de la Ligue des champions. » Un regret en filigrane, celui de n’avoir pu totalement concrétiser ce potentiel au long cours.

Si l’histoire avec le PSG a eu ses moments de grâce, elle s’est aussi transformée en désillusion sur le plan humain : « La première année a été magnifique, j’ai été très bien accueilli par le peuple et les supporters français. » Mais la suite n’aura pas la même saveur, avec notamment la présence de supporters devant son domicile : « Les deux, trois dernières années n’ont pas été les mêmes, ce n’était pas incroyable la façon dont j’ai été traité, c’est pareil pour Lionel Messi. Pour moi, il y a eu de l’injustice, car je me suis toujours donné à fond sur le terrain. Je n’ai pas de rancœur, mais j’ai été un peu triste de la façon dont j’ai été traité par les supporters, quand ils ont voulu envahir ma maison, m’insulter ou me taper. Pour moi, ils ont dépassé les limites. Notre relation n’était plus respectueuse, alors que moi, je les ai toujours respectés. »

