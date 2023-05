Apparemment, ils en avaient gros.

Mercredi en fin d’après-midi, ils étaient plusieurs centaines à avoir répondu à l’appel du Collectif Ultras Paris et à s’être rassemblés devant le siège du PSG, à Boulogne-Billancourt. L’occasion, pour eux, d’exprimer leur ras-le-bol concernant la gestion du club et de proférer des chants hostiles à l’égard de certains joueurs. Lionel Messi, auteur d’une virée remarquée en Arabie saoudite en début de semaine, en a pris pour son grade, tout comme Marco Verratti et même Nasser al-Khelaïfi. Neymar n’a pas non plus été épargné.

📸 PSG fans in front of Neymar's house pic.twitter.com/wXgIOBNM6M — ParisienTimes (@parisientimes) May 3, 2023

Dans la foulée de ce rassemblement, plusieurs individus se sont rendus devant le domicile de l’international brésilien, à Bougival (Yvelines), afin de lui transmettre un message dénué de la moindre ambiguïté. « Neymar, casse-toi ! », entend-on ainsi dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Opéré à la suite d’une entorse de la cheville droite et forfait jusqu’à la fin de la saison, l’ancien Barcelonais était apparemment chez lui au moment des faits. Si l’on en croit ses messages écrits sur Instagram, les manifestants auraient quitté les lieux aux alentours de 21h. Dans la soirée, le PSG a publié un communiqué pour condamner des « agissements intolérables et insultants d’un petit groupe d’individus. »

Rappel utile : le « Ney » est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2025.

