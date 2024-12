Brendan Chardonnet ne veut pas du Stade de France

Guingamp, et puis c’est tout !

Alors qu’il est déjà qualifié pour la suite de la Ligue des champions, le Stade brestois ne sait pas encore dans quelle enceinte il disputera ses matchs prévus après la phase de poule. Mais si certains ont déjà évoqué le Stade de France comme éventuel lieu, d’autres y sont complètement opposés et souhaiterais continuer à jouer en Bretagne. C’est le cas de l’entraîneur Éric Roy, ou encore du capitaine Brendan Chardonnet.

« On ne connaît pas les règlements UEFA, mais on se sent bien à Guingamp. On a nos repères, les supporters ont également leurs marques… Là-bas, on arrive à retranscrire l’ambiance de Le Blé, a argumenté le joueur, en zone mixte. Les supporters peuvent se déplacer assez facilement, nos amis et nos familles aussi. Si on a le choix, on aimerait rester à Guingamp. Est-ce que c’est possible ou pas, je ne sais pas. »

C’est possible, c’est réalisable !

<iframe loading="lazy" title="Chevallier et Laspalès - Le jeu de la vie" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/IKLZA4IQ3aQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Revivez la victoire du PSG contre Lyon (3-1)