Antoine Kombouaré bluffé par le parcours européen de Brest

Le modèle brestois.

À l’avant-veille du déplacement du FC Nantes sur la pelouse du Stade brestois ce dimanche pour le compte de la 15e journée de Ligue 1, Antoine Kombouaré était présent en conférence de presse pour préfacer le déplacement des Canaris dans le Finistère. Pas au mieux en championnat, Brest a poursuivi ce mardi sa belle série européenne en battant le PSV Eindhoven (1-0), un parcours salué par le technicien kanak : « On est admiratifs de cette équipe, qui fait un parcours exceptionnel en C1. Je suis très content pour mon pote Éric Roy. On sait que ce sera très compliqué pour nous. Ils ont des blessés et pourtant ils continuent de gagner. Ils font du bon travail. »

Si la tâche s’annonce compliquée dimanche au stade Francis Le-Blé, l’entraineur nantais, qui devra toujours composer sans Adel Mahamoud et Tino Kadewere, veut voir dans le parcours européen des Brestois une source d’inspiration pour son équipe : « C’est normalement une équipe de notre championnat et ce qu’ils font est extraordinaire ! C’est le mot. Ils bluffent tout le monde, même eux doivent se pincer pour se demander s’ils ne vivent pas un rêve éveillé ! » Nantes, actuellement 13e du championnat avec 14 points, tentera de capitaliser sur sa récente victoire face à Rennes pour tenter de dépasser son adversaire du week-end, 11e de Ligue avec 16 points.

Faire tomber le 7e de la Ligue des champions, ce serait un sacré exploit.

