Nantes résiste à Brest

Brest 0-0 Nantes

4-3, 4-3, 4-5… Voici trois résultats parmi les quatre derniers matchs du Stade brestois, qui a proposé énormément de spectacle en avril 2024. Sauf que le mois de mai est arrivé, et que les organismes sont fatigués en cette fin de saison importante pour énormément d’équipes. Nantes, par exemple, a un maintien à aller chercher et n’a donc pas de point à perdre. Excuses faciles ou arguments valables, l’ensemble de ces faits peut justifier et expliquer le 0-0 offert par les Ty-Zefs à domicile lors de la 32e journée de Ligue 1 face aux Canaris. Au classement, ce nul ressemble à une mauvaise affaire pour des Bretons qui voient leur troisième place être menacée par Lille (deux points derrière, et une rencontre supplémentaire à disputer). Leurs adversaires, en revanche, s’éloignent petit à petit de la zone rouge (quatorzième avec quatre unités d’avance sur Metz, barragiste).

Trois occasions pour Abline, deux blessures pour les Bretons

Englué dans un nuage de résultats irréguliers, Antoine Kombouaré tente une sorte d’électrochoc avec une composition d’équipe surprenante et un banc de remplaçants inhabituels (Mostafa Mohamed, Florent Mollet ou encore Pedro Chirivella). En revanche, Matthis Abline est bien titulaire et se procure pas moins de trois occasions en l’espace de cinq petites minutes en fin de première période : quel que soit sa position ou son pied, le joueur préféré de l’entraîneur kanak ne parvient pas à cadrer. Du côté des Bretons, si une frappe de Bradley Locko repoussée par Alban Lafont ou une reprise au-dessus de Mahdi Camara sont à noter, ce sont les blessures qui marquent les esprits : tour à tour, Pierre Lees-Melou et Romain Del Castillo doivent laisser leur place pour des pépins physiques.

Des attaques pas aussi inspirées que les défenses

Pas franchement réjouissant pour les locaux, ni pour le score qui ne semble pas vouloir se dépuceler. Malgré 70% de possession de balle en sa faveur, Brest ne parvient donc pas vraiment à effrayer des Canaris bien organisés. Ce sont même ces derniers, assez tranchants et souvent à l’aise à l’extérieur, qui se font les plus dangereux avec un Tino Kadewere qui ne passe pas loin de faire mouche. Sans toutefois trouver la faille, les tirs trouvant la cible restant rares (voire même longtemps inexistants). La volonté et la détermination sont présentes, certes, mais les initiatives ou les choix offensifs laissent à désirer. Et ce, qu’importent les nombreux changement réalisés par les techniciens. Las, personne ne prend de vrai risque et la partie s’achemine doucement vers une soirée sans tremblement de filet ni gros événement venant la perturber. Allez, encore deux gros rendez-vous pour vibrer !

Brest (4-3-3) : Bizot – Lala, Chardonnet, Brassier, Locko – Magnetti, Lees-Melou (Martin, 28e), Camara (Doumbia, 74e) – Del Castillo (Pereira Lage, 41e), Mounié (Le Douaron, 74e), Satriano. Entraîneur : Roy.

Nantes (5-2-3) : Lafont – Coco (Cozza, 90e), Castelletto, Pallois, Cömert, Duverne (Amian, 80e) – Moutoussamy (Chirivella, 71e), Sissoko – Kadewere, Abline, Traoré (Mollet, 71e). Entraîneur : Kombouaré.