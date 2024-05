Endrick n’a pas peur de la concurrence de Mbappé au Real Madrid

Même pas peur.

En juillet prochain, le transfert annoncé d’Endrick au Real Madrid pourrait être relégué au second plan par l’un des grands feuilletons de ce mercato. L’avenir de Kylian Mbappé, qui devrait rejoindre la Maison-Blanche à l’issue de la saison, pourrait en effet faire de l’ombre à l’arrivée du Brésilien, capable d’évoluer à tous les postes de l’attaque. Dans un entretien à AS, l’actuel joueur de Palmeiras s’est exprimé sur sa possible mise en concurrence avec le champion du monde 2018.

« Dans une équipe qui gagne, aucun joueur n’est une menace pour un autre, affirme le gamin de 17 ans. Le meilleur club du monde doit toujours chercher les meilleurs à tous les postes. Toujours. Le fait de côtoyer des grands joueurs et de me battre pour gagner ma place, ça ne peut que me faire progresser. » Pour réussir sa greffe dans la capitale espagnole, Endrick compte sur les deux autres jeunes Auriverdes de l’effectif madrilène, Vinícius et Rodrygo : « Ce sont de jeunes joueurs, brésiliens eux aussi, qui se sont très bien adaptés à la ville, au club et à la façon de jouer en Espagne. Leur histoire est une source d’inspiration. Ils vont beaucoup m’aider. »

Est-ce que l’on sait si Mbappé maîtrise le portugais ?