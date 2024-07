Le héros de la Ligue des champions 2006 prend les commandes des U19 du FC Barcelone

Former les jeunes avec les anciens.

Au FC Barcelone, on mise beaucoup sur les anciens du club pour travailler et encadrer les équipes de football. Xavi était revenu pour entraîner l’équipe première avec plus ou moins de succès, Deco a fait son retour il y a quelques années comme recruteur avant de prendre du galon et devenir directeur sportif du club en 2023, Rafael Marquez est à la tête du Barça B, et c’est maintenant Juliano Belletti qui prend les rênes d’une équipe de jeunes, les U19 du club.

Par un communiqué, le club catalan a annoncé la nouvelle ce lundi. Ancien latéral droit du Barça et de Chelsea, il était déjà entraîneur adjoint des U19 en début de saison dernière, il prend désormais totalement le contrôle de l’équipe. Il sera accompagné de Fran Sánchez, ancien directeur sportif du Real Valladolid mais aussi ancien entraîneur de l’équipe féminine du FC Barcelone. Ce ne sera pas la première expérience du Brésilien à la tête d’une équipe de jeunes, il était en charge de l’équipe U20 de São Paulo de septembre 2022 à juin 2023.

Quelle pépite pourra-t-il nous faire éclore, après les Héctor Fort, Pau Cubarsí ou Lamine Yamal ?

