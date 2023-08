Deco prend du galon au Barça

Enfin un renfort digne de ce nom en Catalogne.

L’ancien international portugais Deco devient le nouveau directeur sportif du FC Barcelone. Celui qui a porté les couleurs blaugrana pendant quatre saisons va remplacer Mateu Alemany, qui était annoncé sur le départ depuis plusieurs mois. La nouvelle a été officialisée ce mercredi. Le vainqueur de la Ligue des champions 2006, jusqu’ici recruteur pour le Barça en Amérique du Sud depuis 2021, s’engage pour pour trois ans et sera « chargé de définir la philosophie sportive du club et constituer l’équipe avec l’entraîneur » selon les termes du communiqué officiel du club.

🤝 Deco, new FC Barcelona sporting director

✍️ The first team player between 2004 and 2008 signs a contract as sporting director at the Club for the next three seasons

