Le Barça endort le monde face à Getafe

Getafe 0-0 Barça

Expulsions : Mata (57e) pour Getafe // Raphinha (42e) pour le Barça

Quand il y a plus de cartons rouges que de buts, ce n’est jamais bon.

Au terme d’un match globalement terne et assez haché, le Barça n’a pu prendre qu’un petit point sur la pelouse de Getafe ce dimanche soir (0-0). Sans surprise, le Barça domine outrageusement les débats et prive son adversaire du ballon. İlkay Gündoğan, la grande recrue estivale des Blaugranas, ne met qu’une petite minute à se signaler en décochant une frappe à bout portant, stoppée miraculeusement par David Soria (2e). Le portier de Getafe va d’ailleurs être un grand artisan du premier acte, repoussant un coup franc de Raphinha (16e) et une autre tentative du Brésilien dans la surface (36e). L’ailier barcelonais va de son côté disjoncter en mettant un coup de coude dans la tête d’un défenseur adverse alors qu’il partait en profondeur, et laisser son équipe à dix (42e).

Au retour des vestiaires, la tension sur le terrain n’est pas redescendue, et l’arbitre va alors continuer de dégainer les cartons, dont un deuxième jaune pour Jaime Mata, coupable d’une faute sur Ronald Araújo (57e). Sur un centre au deuxième, Robert Lewandowski tente une tête lobée sauvée sur sa ligne par Gaston Álvarez. C’est ensuite au tour de Xavi, qui réclamait une faute sur Ez Abde (70e), de récolter un rouge direct. Sur son premier ballon, Ansu Fati, bien servi par Lamine Yamal, dégaine une demi-volée en première intention qui manque de peu la cage de Soria (80e). Dans le temps additionnel, le Barça réclame un penalty pour une faute sur Araújo, mais l’arbitre finit, après révision de la VAR, de siffler une main litigieuse de Gavi (90e+10). Trop peu, beaucoup trop peu pour déstabiliser une équipe de Getafe visiblement satisfaite de ce 0-0.

Pour le spectacle, on repassera.

Getafe (4-4-2) : Soria – Suárez, Duarte, Mitrović (Portu, 46e), Álvarez – Iglesias, Djené, Maksimović, Aleñá (Lozano, 65e) – Mata, Latasa (Mayoral, 65e). Entraîneur : José Bordalas.

Barça (4-3-1-2) : Ter Stegen – Araújo, Koundé, Christensen (Ez Abde, 46e), Baldé – Romeu (Yamal, 76e), De Jong, Gündoğan (Gavi, 80e) – Pedri (Fati, 79e) – Raphinha, Lewandowski. Entraîneur : Xavi.