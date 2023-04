Trois ados perchés dans un arbre pour regarder Getafe-Barça

Si on plantait plus d’arbres, ça ferait plus de matchs gratuits.

Alors que Barcelone se déplace ce dimanche à Getafe, dans la banlieue madrilène, à l’occasion de la 29e journée de Liga, le Coliseum Alfonso Pérez a fait salle comble. À tel point que des jeunes, à l’esprit téméraire, ont décidé de grimper dans un arbre aux abords du stade afin d’avoir une vue sur le terrain depuis la cime. Chose plus étrange encore : sur les trois spectateurs, l’un porte un maillot du PSG et un autre un maillot de l’OM.

Un marseillais et un parisien ensemble dans un arbre pour regarder le match Getafe Barça !!

Ce n’est pas la première fois que cet arbre est utilisé comme tribune de fortune, ni même qu’une liquette phocéenne se retrouve sur les épaules d’un des filous. C’était déjà le cas en octobre 2022, alors que Getafe recevait le Real Madrid (défaite 0-1).

Un supporter avec le maillot de l'OM grimpe tout en haut d'un arbre pour voir le match entre Getafe et le Real Madrid en Liga le 8 octobre 2022.

Un moyen de contourner les tarifs de la billetterie des JO 2024.

