Raphinha gâche, mais fait gagner Barcelone contre Getafe

Barcelone 4-0 Getafe

Buts : Raphinha (20e), Félix (53e), De Jong (61e) et Lopez (90e+1)

Il a sûrement saboté plus d’occasions qu’il n’en a transformé, en première mi-temps en tout cas.

Mais en trouvant la faille à la vingtième minute de jeu contre Getafe (dixième), Raphinha a activement participé à la victoire d’un Barcelone provisoirement deuxième lors de la 26e journée de Liga : lancé par Jules Koundé, le Brésilien a trompé David Soria d’une frappe du gauche. C’est après cette ouverture du score que l’ailier s’est montré moins réaliste, et à deux reprises : d’abord en tirant au-dessus sur un service de Robert Lewandowski, puis en foirant sa passe pour João Félix sur une bonne situation offensive.

Dans le second acte, le héros du jour s’est rattrapé grâce à un une-deux avec Andreas Christensen qui a abouti à un centre pour Félix : du plat du pied, l’ancien de l’Atlético de Madrid a fait le break peu après la pause. Et si Lewandowski a lui aussi fait trembler les filets, il a finalement été signalé hors jeu. Frenkie de Jong, en forme et pas malade, a de son côté enfoncé le clou sur une passe décisive de… Raphinha, alors que Fermin Lopez a inscrit la dernière réalisation de la partie dans le temps additionnel.

Les visiteurs, eux, n’ont pas su saisir leur chance : Luis Milla a par exemple touché le poteau, alors qu’il n’y avait encore que 1-0 !