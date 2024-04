Albert Riera se paye l'arbitre… et ses joueurs

Encore une défaite, et encore un show !

Battu par le Stade lavallois lors la 35e journée de Ligue 2, Bordeaux a concédé son troisième revers en quatre matchs. Mais pour voir du spectacle, il suffit de se rendre en conférence de presse où Albert Riera n’en finit plus de donner de la matière aux journalistes. Pour cette fois, l’entraîneur a ciblé ses joueurs : « D’habitude, je protège mes joueurs. Mais je ne suis pas content de ce qu’ils ont fait en seconde période, et je vais régler ce problème cette semaine. Je l’ai déjà dit : si quelqu’un ne veut pas le ballon ou se mettre dans la situation de le recevoir, il s’assiéra à côté de moi. »

Visiblement en colère, l’Espagnol n’a pas oublié l’arbitre qui l’a expulsé en fin de rencontre : « C’est la première fois que je lui parlais du match, je lui ai dit d’arrêter de parler avec mes joueurs car on perdait du temps alors qu’on voulait jouer le plus vite possible. Il n’y a pas eu d’insulte, rien de spécial. Je crois qu’il ne voulait pas parler, mais mets-moi un carton jaune à ce moment-là… Je lui parle du jeu, de la situation sans insulte et j’ai senti qu’il ne m’a pas respecté. Après le rouge et avec un tel comportement envers moi, je lui ai bien dit : c’est un arbitre de deuxième division, et que je pense qu’il le restera. »

Vite, le prochain rendez-vous !