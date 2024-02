Ligue 2 : Auxerre freiné, Laval recolle, Bordeaux se donne de l’air

La course à la montée sera folle.

Avec longtemps peu de buts inscrits, ce multiplex a attendu les dernières minutes pour se décanter. Une fin de partie qui a notamment vu Migouel Alfarela offrir le point du nul à Bastia face au leader auxerrois, pourtant lancé par le cinquième but de la saison de Jubal (1-1). De son côté, Pau est allé dominer Grenoble sur la plus petite des marges (0-1). Comme Bordeaux face à Guingamp (1-0) dans une rencontre marquée par l’évacuation sur civière d’Alberth Elis, sévèrement touché à la tête dès les premières minutes et transporté à l’hôpital.

Dans le haut du tableau, Laval a animé la soirée pour récupérer sa place sur le podium : larges vainqueurs à Concarneau, les Tango ne comptent pas lâcher l’affaire dans la course à la montée (1-3). Idem pour Rodez, qui croit plus que jamais en ses chances après avoir encore un peu plus enfoncé Valenciennes au Hainaut (0-2). Malgré un penalty rapide de Rafiki Saïd, Troyes a de son côté rechuté sur sa pelouse contre Dunkerque (1-2). Enfin, les deux scores vierges du jour sont pour les matchs Ajaccio-Amiens (malgré quatre poteaux pour les Acéistes) et Quevilly-Rouen-Paris FC.

Rendez-vous désormais ce lundi à D’Ornano, pour les amoureux de Ligue 2.

Bordeaux 1-0 Guingamp

But : Vipotnik (40e)

Quevilly-Rouen 0-0 Paris FC

Troyes 1-2 Dunkerque

Buts : Saïd (18e, SP) pour l’ESTAC // Courtet (34e) et Anziani (81e) pour l’USLD

Valenciennes 0-2 Rodez

Buts : Corredor (43e) et Verdier (84e)

Ajaccio 0-0 Amiens

Auxerre 1-1 Bastia

But : Jubal (38e) pour l’AJA // Alfarela (89e) pour le Sporting

Concarneau 1-3 Laval

Buts : Ba (85e) pour les Thoniers // Tchokounté (2e), Labeau Lascary (56e) et Bobichon (82e) pour les Tango

Grenoble 0-1 Pau

But : Sylla (5e)