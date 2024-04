Guy Roux : « On a été volé en quart de finale de la Coupe UEFA »

85 ans, mais des souvenirs toujours aussi clairs.

Dans un entretien accordé au Figaro, Guy Roux a livré certaines de ses anecdotes d’entraîneur sur le banc de l’AJ Auxerre. Son plus grand regret ? « Ne pas avoir gagné la Coupe d’Europe. On a été volé en quart de finale de la Coupe UEFA par les Russes du CSKA Moscou, accuse l’octogénaire. L’arbitre était acheté. » En 2005, l’AJA avait été éliminé par l’équipe russe en quarts de finale de la C3. Écrasés à l’aller (4-0), les Bourguignons n’avaient pas réussi leur remontada malgré une victoire 2-0 à l’Abbé-Deschamps. « J’ai demandé à un gars de chez nous d’aller fouiller les sacs des arbitres, se rappelle Guy Roux. Il revient me voir et me dit, blême : ‘Il y a des montres superbes avec des rubis’. »

Le natif de Colmar a également évoqué sa relation avec Bernard Tapie, ancien président de l’OM décédé en 2021. « On s’entendait bien, cette relation m’amusait, même s’il m’a fait plusieurs entourloupes, se remémore l’ancien Lensois. Pendant un match très serré et tendu, j’étais à quatre pattes sur la pelouse et je l’entendais mettre la pression sur l’arbitre. Il était derrière moi et me lançait : ‘Gros con, rentre dans ta niche’. »

L’increvable du foot français n’a pas fini de nous livrer ses secrets.