Auxerre se rapproche encore de la Ligue 1 en gagnant à Dunkerque

Dunkerque 1-3 Auxerre

Buts : Yassine (20e) pour les Nordistes // Sinayoko (57e), Courtet (61e, CSC) et Raveloson (71e) pour les Bourguignons

14 minutes et puis s’en vont.

Bousculés par Dunkerque, l’AJA a bien cru vivre un sale lundi dans le Nord, mais l’a finalement emporté pour se rapprocher encore un peu plus d’une remontée en Ligue 1 (1-3). Face aux relégables de l’USLD, les leaders du championnat ont longtemps tremblé et été menés, après l’ouverture du score de Gessime Yassine sur la première occasion des locaux, consécutive à un mauvais placement défensif de Gideon Mensah, pris dans son dos. Malgré de nombreuses tentatives, il a fallu attendre l’heure de jeu pour voir Auxerre enfin faire la différence. D’abord par Lassine Sinayoko, seul au second poteau pour reprendre un centre dévié, puis grâce à la boulette de l’expérimenté Gaëtan Courtet, buteur contre son camp.

D’une lourde frappe, Rayan Raveloson a corsé l’addition, bien servi par Sinayoko, décidément très en forme, avant que le rythme du match ne redescende. En 14 minutes, l’AJA a su faire la différence, la marque d’un futur champion très certainement. Les visiteurs regretteront toutefois la blessure de leur attaquant Florian Aye (10 buts, 5 passes décisives cette saison), qui devrait à minima manquer la rencontre de samedi face au PFC à Charlety, contre le cinquième du championnat. Si le titre n’est pas encore acquis, il suffira aux Auxerrois de faire aussi bien qu’Angers (troisième), pour assurer leur remontée dans l’élite, un an avoir avoir été relégués. Pour Dunkerque, ce revers fera mal aux têtes, alors que l’USLD est 16e avec quatre points d’avance sur Troyes, 17e et premier reléguable.

Une réaction de champion et une bonne tête d’équipe de Ligue 1, c’est bien l’AJ Auxerre.