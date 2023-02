Auxerre enchaîne à Lorient et sort de la zone rouge

Lorient 0-1 Auxerre

But : Raveloson (58e)

Christophe Pélissier comme chez lui, au Moustoir.

Une semaine après avoir scalpé Lyon, Auxerre a remis ça sur la pelouse de Lorient grâce à un coup franc de Raveloson (0-1). Et voilà l’AJA qui sort, provisoirement, de la zone de relégation. Des Auxerrois à l’attaque d’entrée, justement, avec une frappe du très remuant Dembélé déviée sur son poteau par Meité (9e). Malgré tout, Lorient prend peu à peu le contrôle des opérations sans se montrer réellement dangereux. Bien servi sur un long ballon, Faivre propose une première tentative cadrée en angle fermé (42e) avant de complètement rater son piqué en face-à-face avec Radu (45e).

Une aubaine dont profitent les visiteurs, au retour des vestiaires. Perrin est d’abord contré dans la surface après une nouvelle percée de Dembélé (53e), et c’est finalement Raveloson qui débloque le tableau d’affichage d’un coup franc direct exécuté… en glissant (0-1, 58e). Une ouverture du score à laquelle les Merlus ne peuvent répondre, malgré une fin de match à pousser de plus en plus fort. Le coup franc complètement excentré de Le Fée termine sa course sur le poteau (80e), le tir d’Abergel est repoussé par la défense icaunaise (88e) et celui de Doucouré est sorti au ras de son poteau par un Radu rageur (90e+5).

Certains vont pouvoir regarder tranquillement le multi de 15h avec le sourire.

Lorient (4-2-3-1) : Mannone – Silva (Cathline, 89e), Meité, Talbi, Le Goff – Abergel, Makengo (Ponceau, 60e) – Faivre (Diarra, 81e), Le Fée (Doucouré, 81e), Dieng (Le Bris, 60e) – Koné. Entraîneur : Régis Le Bris.

Auxerre (3-4-2-1) : Radu – Raveloson, Jubal, Toure – Zedadka, Massengo, Touré, Mensah – Dembélé (Sinayoko, 68e), Perrin (Hein, 68e) – Abline (Niang, 79e). Entraîneur : Christophe Pélissier.