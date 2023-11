Metz domine Lorient dans un match renversant

Lorient 2-3 Metz

Buts : Faivre (7e) et Kroupi (22e) pour les Merlus // Sabaly (1ère), Traoré (65e) et Jallow (83e s.p.) pour les Grenats

Les Merlus ne sont plus du tout frais.

Rien ne va plus à Lorient, battu à domicile par Metz (2-3) ce dimanche et plus que jamais en position de barragiste au classement. C’était déjà très mal parti pour la bande à Régis Le Bris, refroidie après seulement 39 secondes de jeu par Cheikh Sabaly, à la réception d’un centre de Kévin Van Den Kerkhof pour ouvrir le score (0-1, 1ère). Le point positif, c’est qu’il restait du temps aux Merlus pour corriger le tir et ils n’ont pas eu à attendre longtemps pour retrouver le sourire. La première réaction est venue de Romain Faivre, dont le joli numéro avec la complicité de Siriné Doucouré lui a permis de se retrouver dans la surface pour aller ajuster Alexandre Oukidja (1-1, 7e). Le portier messin a dû empêcher Doucouré de faire trembler les filets à son tour, mais il a finalement craqué après un nouveau jeu à deux entre l’attaquant lorientais et Faivre, qui a réclamé un penalty avant de voir Eli Junior Kroupi surgir pour donner l’avantage à Lorient (2-1, 22e).

Pas de panique pour les locaux, qui ont contrôlé les débats tout en se faisant quelques frayeurs en laissant des opportunités à Simon Elisor. Et les Messins ont fini par revenir dans le coup en seconde période, à un moment où seuls les coups de pied arrêtés semblaient pouvoir apporter du danger dans les deux surfaces. C’est d’ailleurs sur un corner d’Ablie Jallow que l’égalisation est arrivée, Matthieu Udol déviant astucieusement le ballon de la tête au premier poteau pour l’envoyer au second, où Ismaël Traoré a conclu de près d’un coup de casque (2-2, 65e). Puis, le FCL a plongé, encore une fois, même si Julien Laporte aurait pu remettre son équipe devant, mais la pièce est tombée du mauvais côté et Joel Asoro a obtenu un penalty provoqué par Formose Mendy. Une occasion en or pour les Messins et pour Jallow, qui a battu Yvon Mvogo, pourtant parti du bon côté (2-3, 83e). Un très joli coup de Metz, qui bascule dans la première partie de tableau et prend cinq points d’avance sur Lorient.

Du bon boulot de László Bölöni.

Lorient (4-4-2) : Mvogo – F. Mendy, Laporte, Talbi, Yongwa (B. Mendy, 60e) – Faivre, Abergel, Bakayoko (Ponceau, 84e), Makengo (Le Bris, 84e) – Doucouré (Dieng, 60e), Kroupi (Grbić, 60e). Entraîneur : Régis Le Bris.

Metz (4-2-3-1) : Oukidja – Kouao, I. Traoré, Candé, Udol – L. Camara, Jean-Jacques – Van den Kerkhof, Jallow (Maïga, 88e), Sabaly (Asoro, 66e) – Elisor (Tetteh, 66e). Entraîneur : László Bölöni.

