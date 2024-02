Une enquête est ouverte après les incidents survenus lors de Metz-Lorient

Metz around.

D’après l’AFP, une enquête vient d’être ouverte sur les bases d’accusations de « violences aggravées » et « dégradations » pour les incidents survenus après un match de Ligue 1 entre Metz et Lorient (1-2). Ce samedi, le FC Metz a connu sa septième défaite consécutive et la douzième de la saison (sans compter l’élimination en Coupe de France). Celle de trop pour les supporters les plus virulents, qui ont commis des dégradations et forcé les barrières du parking permettant d’accéder aux espaces réservés aux joueurs. Le procureur de la République a également ouvert une enquête car des ultras cagoulés ont jeté des fumigènes et des barrières sur des policiers.

Pendant le match, les supporters avaient déjà allumé des fumigènes à la fin de la première période, comme dans d’autres stades, pour demander de réduire les sanctions pour l’utilisation d’engins pyrotechniques. Le FC Metz, contacté par l’AFP n’a pas souhaité réagir. Le club mosellan, 16e de Ligue 1 et barragiste est empêtré dans une crise sportive qui risque de faire plonger le club en Ligue 2 la saison prochain.

Et la Lorraine est grenade…

