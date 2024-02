Pronostic Metz Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Metz et Lorient dos à dos

Cette affiche entre le FC Metz et le FC Lorient met aux prises deux formations luttant pour leur maintien, et déjà en danger. Après avoir passé 1 an en Ligue 2, la formation lorraine a retrouvé les joies de la Ligue 1 mais fait face à un challenge conséquent, le maintien. Actuellement, les hommes de Boloni occupent la 15e place, celle de 1er non relégable, avec le même nombre de points que Lyon (16e). Les Messins sont sur la pire série du championnat avec 6 revers consécutifs, dont le dernier en date à Nice (1-0). Lors de cette rencontre, les Grenats ont longtemps tenu mais ont craqué sur penalty. Pour tenter de redresser la barre, la formation lorraine a misé sur un retour de Mikautadze, dont les premiers pas avec l’Ajax ont été compliqués. Meilleur joueur de Ligue 2 avec le FC Metz, le Géorgien est attendu comme le messie par les fans lorrains.

En face, Lorient avait réalisé une très belle saison l’an passé. Sur la lancée de ce bon exercice, les dirigeants bretons avaient réussi quelques coups sur le marché des transferts en attirant les internationaux Bakayoko et Benjamin Mendy, mais aussi en gardant l’espoir Faivre (transfert vers Bournemouth, mais conservé en prêt). Le pari Mendy est pour le moment pas concluant tandis que l’ancien Lyonnais a vu son prêt être cassé. La bande à Le Bris reste sur 10 journées sans la moindre victoire. Le week-end dernier, les Merlus ont laissé une image positive avec un bon nul à domicile face au Havre (3-3). Lors de cette rencontre, les Lorientais ont pensé s’imposer avec un but dans les arrêts de jeu, mais ont vu les Normands répondre dans la foulée. Malgré ce point, Lorient reste dernier et a recruté les Louza, Katseris, ou Bamba pour l’opération maintien. Dans cette affiche entre équipes assez proches, les deux formations pourraient se quitter sur un nul.

