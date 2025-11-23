Brest fait plier Metz au finish, Awaziem marque dans deux camps avec Nantes

Vive la lutte au maintien !

Ce dimanche, ce multiplex bas de tableau a accouché de scénarios complètement fous. Entre polémiques, montants, arrêts fous et buts de dernière minute. L’exultation a eu lieu du côté de Francis-Le Blé, où Brest est venu à bout de Metz au finish grâce à un penalty victorieux de Romain del Castillo au bout du bout du temps additionnel (3-2). Une soirée rêvée pour le Stade brestois et son attaquant, qui a pourtant bien failli en faire des cauchemars quelques minutes avant cette délivrance et un péno sorti dans le temps additionnel par Jonathan Fischer. Abandonné par sa défense, le portier danois n’a rien pu faire sur la deuxième tentative de Del Castillo. Laquelle coûte cher, puisque Metz retrouve l’avant-dernière place du championnat. À l’inverse, c’est Brest qui souffle un bon coup et sort de la zone rouge.

Polémique, doublé improbable et montants bénis

S’éloigner de la zone rouge ? Un enjeu partagé par les Nantais et les Lorientais, dont la rencontre a pris une tout autre tournure à l’ouverture du score des Merlus. Dans la polémique, le pauvre Chidozie Awaziem marquait contre son camp alors que le déplacement de Sambou Soumano, clairement hors jeu, a visiblement influencé la sortie d’Anthony Lopes. Un but pourtant validé par Ruddy Buquet et ses équipes, qui n’a pas résigné le défenseur nigérien : au buzzer, le défenseur est allé chercher une égalisation qui sauve bien des meubles pour les Canaris (1-1). Sacré doublé, quand même… Finalement, c’est même Nantes qui peut sourire ce dimanche soir avec sa quinzième place de premier non-relégable. Lorient est barragiste, juste derrière.

Le but de Chidozie Awaziem qui égalise pour Nantes 🙌 But crucial pour les Nantais ! #SB29FCM pic.twitter.com/FPO7q1ZDFT — L1+ (@ligue1plus) November 23, 2025

Un peu au-dessus de cette foutue zone rouge, Toulousains et Angevins pouvaient jouer de manière un peu plus libérée. En particulier un insouciant SCO, qui est allé braquer le TFC dans le plus grand des calmes. Enfin, pas tant que ça : la baraka a pesé sur le but d’Hervé Koffi, certes impassable, mais aidé par ses montants à trois reprises ! L’ouverture du score de Yassine Belkhdim au quart d’heure de jeu aura suffi à Angers pour ramener trois précieux points dans sa besace du Stadium (0-1), et recoller à son adversaire dans le cœur du ventre mou de la Ligue 1.

Arsenal a roulé sur Tottenham ? Mouais, pas dingue.

Brest 3-2 Metz

Buts : Mboup (2e), K.Doumbia (48e) et Del Castillo (90e+10, SP) pour les Ty-Zefs // Tsitaishvili (6e) et S. Coulibaly (79e, CSC) pour les Messins

Nantes 1-1 Lorient

Buts : Awaziem (90e) pour les Canaris // Awaziem (45e+1, CSC) pour les Merlus

Toulouse 0-1 Angers

But : Belkhdim (16e) pour les Angevins

PSG, OM, Monaco... Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 11e journée