  • Ligue 1
  • J13
  • Nantes-Lorient

Pourquoi le but de Lorient a-t-il été accordé par la VAR ?

TJ
Scène litigieuse à la Beaujoire.

On joue le temps additionnel de la première période entre Nantes et Lorient, quand les Merlus partent à l’attaque. Sur le côté droit, Bamo Meïté déboule et centre en direction de Sambou Soumano, mais Chidozie Awaziem contre le ballon dans son propre but. L’arbitre assistant signale un hors-jeu évident de Soumano, placé juste derrière le pauvre défenseur nigérian. Au final, Ruddy Buquet et le VAR décident de valider l’ouverture du score pour le FCL, dans une action plus que litigieuse puisque l’attaquant semble clairement faire action de jeu puisqu’il a provoqué la sortie d’Anthony Lopes, pris à contrepied par son défenseur.

L’interprétation de l’arbitre encore sollicitée

Confusion totale à la Beaujoire : l’attaquant de Lorient a sans doute influencé le déplacement du portier nantais, quand d’un autre côté il se situait assez à distance d’Awaziem (qui ne l’a regardé à aucun moment sur l’action) pour ne pas influencer sa boulette. Après plusieurs minutes de communication avec ses assistants, Ruddy Buquet est allé voir les images pour sans doute la seule solution qu’il restait lorsque les règles ne permettent pas de trancher : sa propre interprétation. Malgré le hors-jeu évident de Soumano, l’arbitre a estimé qu’il ne faisait ni action de jeu sur Awaziem, ce qui paraît évident, ni sur Lopes, malgré qu’il ait influencé sa sortie. De quoi rendre totalement fou l’ancien gardien de l’OL, qui a écopé d’un carton jaune pour contestation.

Rendez-vous en début de semaine avec la DTA.

