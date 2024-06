Olivier Pantaloni à Lorient, Le Bris vers Sunderland ?

Le Diego Simeone français change de club.

Deuxième entraîneur des cinq grands championnats européens à avoir dirigé le plus de matchs au sein d’un même club, Olivier Pantaloni va devenir le nouvel entraîneur du FC Lorient en Ligue 2, selon des informations d’Ouest-France. Le Corse et ses 579 matchs entraînés en professionnel remplaceraient Régis Le Bris, dont le départ n’a pas été officialisé, mais cité du côté de Sunderland.

🦁🔴 Infos #SAFC : 🇫🇷 Régis Le Bris keen to join #Sunderland ! 🗣️ Talks with trainer side are advanced to find an agreement on personal terms. 1️⃣ He’s the chosen one. #mercato #SkyChampionship #FCLorient pic.twitter.com/NDZOisV4q8

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 21, 2024