Régis Le Bris déjà primé en Championship

Le Bris-ball fait déjà trembler le Championship.

Démis de ses fonctions par le FC Lorient en juin dernier à la suite d’une saison compliquée, ponctuée par la relégation du club breton en Ligue 2, Régis Le Bris se refait désormais la cerise outre-Manche, sur le banc de Sunderland.

Là-bas, le Breton a réussi des débuts parfaits. Avec quatre victoires en autant de matchs et une première place au classement, son Sunderland marche à merveille et le Finistérien de 48 ans a facilement dominé les débats en étant nommé meilleur entraîneur du mois d’août.

Une victoire samedi contre Plymouth Argyle (16h), troisième en partant de la fin, pourrait bien faire sauter Wayne Rooney, meilleur sur coup franc direct que sur un banc de touche.

Congratulations on being named August's @SkyBetChamp Manager of the Month, Régis Le Bris! 👏

— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 13, 2024